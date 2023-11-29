شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات تسهل نقل ملكية السيارة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر
أولا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
- تقديم مستند شهادة المخالفات.
- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
ثانيا الإجراءات:
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.
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