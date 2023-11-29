شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير قصر العينى: 10 ملايين حالة وفاة فى 2050 بسبب المضاد الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أمل السيد، نائب المدير التنفيذى لمستشفيات قصر العينى بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "إننا فى أزمة حقيقية لسوء استخدام المضادات الحيوية، وهناك إفراط فى استخدامها وأيضا سوء استخدام، ونجد بعض الحالات تستخدم المضادات الحيوية بطريقة زيادة عن المحدد والمطلوب بدون داعٍ، ونجد حالات أيضا تستخدمها بطريقة خاطئة، وأصبحنا فى أزمة مقاومة المضادات للميكروبات الحيوية وهذا يتضح من قيام منظمة الصحة العالمية بوضعها ضمن أكبر 10 مشاكل عالمية، وأصبحت سببا رئيسيا لزيادة عدد الموتى، والآن أصبح هناك 700 ألف حالة وفاة بسبب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وسط توقعات ارتفاع الأعداد إلى 10 ملايين حالة وفاة فى عام 2050 على مستوى العالم، وهذا العدد يزيد عن حالات الوفاة بسبب الأورام وأصبحنا فى كارثة تتطلب إيجاد حل.

وتابعت نائب مدير مستشفات قصر العينى، أن أكبر حل وأسرع حل يتمثل فى رفع الوعى لمقدمى الخدمة الذى يقدم وصف للأدوية بحيث يكون على علم متى يحتاج المريض لمضاد حيوى من عدمه، بالإضافة إلى ضرورة رفع الوعى لدى الجمهور فى ظل استخدام البعض المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، وهذه أخطاء تسببت فى الأزمة الراهنة لأنه فى حالة عدم إيجاد حل الآن لن نجد علاجا مستقبلا.

وأشارت الدكتورة أمل السيد إلى أن هناك إفراطا فى تناول المضادات الحيوية من الجمهور والأطباء معا، بعض الأطباء تكتب المضادات الحيوية للمرضى فى حالات لا تستدعى ذلك، وعلى سبيل المثال حالات ارتفاع الحرارة أمر لا يوجد تناول مضاد حيوى ولكن خافض للحرارة لأن المضاد الحيوى يعالج ميكروب وليس فيروسى، فضلا عن سوء الاستخدام تتمثل فى أن بعض الحالات تعانى من عدوى بكتيرية وذهبت للطبيب ومنحها العلاج ولكن هناك عدم وعى بخطة العلاج مع تحسن الحالة يتم وقف تنأوله وهذا خطأ.