شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج 31 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، إنه تقرر إغلاق التسجيل بمشروع الرعاية الصحية لعام 2024 يوم 31/12/2023، علما بأنه لن يتم مد فترة التسجيل بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى أنه يمكن لأى عضو بنقابة المهن الزراعية الاشتراك بالمشروع له ولأسرته "الأزواج – الأبناء حتى 26 عاما – الوالدين"، ليتمكن عضو النقابة وأسرته من الاستفادة بمميزات المشروع ابتداء من أول يناير 2024 وحتى نهاية ديسمبر من العام المقبل، لافتة إلى أن العضو الزراعى يقوم بالتجديد له منفردا أو له ولأسرته سنويا فى نفس الموعد خلال أشهر " أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر"، لضمان مظلة علاجية له ولأسرته.

وأشارت إلى أن المشروع متعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والأسنان لتغطية علاجية فعالة، ويغطى جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن الاستفادة من الاشتراك بالمشروع عن طريق تطبيق الخصومات المباشرة فى مراكز الأشعة والتحاليل والعمليات تصل إلى 70 % للعضو الزراعى، و60% للزوجة، والأبناء و50% للوالدين .

وأوضحت أن آلية تقديم الخدمات، هى: أن يقوم العضو بإرسال روشتة التحاليل أو تقرير الطبيب لإجراء العمليات على أرقام الواتساب المخصصة للمشروع دون الحاجة للذهاب للنقابة، ثم تقوم النقابة بإرسال التحويل الإلكترونى للعضو من خلال الواتساب أيضا خلال 24 ساعة، وبذلك يحصل العضو على الخصم المباشر عند تقديم التحويل للجهة العلاجية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب إرسال صورة الكارنية للعضو، والروشتة والجهة المراد التحويل لها.