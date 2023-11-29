شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تدعو أعضائها للاحتشاد أمام اللجان بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة الزراعيين عدة مؤتمرات إنتخابية بمحافظات الوجه البحري والقبلي شملت محافظتي المنيا والبحيرة بحضور جماهيري حاشد دعما للمرشح عبدالفتاح السيسي وتأييدا لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وقيادات العمل بالنقابة العامة والفرعيات في المحافظات ومشاركة ممثلين لكل طوائف وفئات المجتمع من الأزهر والكنيسة والأوقاف والكيانات السياسية المختلفة، بحضور أعضاء البرلمان وآلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في مصر ان هذه المؤتمرات تاـي تحت شعار تحت شعار «إنزل – شارك»، لتعرض بإخلاص مبررات تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، داعيا جميع الزراعيين بمختلف المحافظات بالإحتشاد أمام صناديق الإقتراع خلال أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية وهي 10 و11 و12 ديسمبر لاستكمال مشروعات التنمية بمختلف ربوع الوطن، وما شملته من إنجازات إنعكست علي حجم المشروعات التنموية وخاصة الطرق التي تشكل شرايين الاقتصاد المصري لتخفيف الضغط علي القلب وهو مركز الطرق القومية بالقاهرة والمحافظات، مما حول محافظات الوجهين البحري والقبلي إلي مناطق جاذبة للإستثمار ضمن سياسة تشجيع المصريين للخروج من الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل إلي مناطق الإستصلاح الجديدة ومشروعات التصنيع في هذه المناطق.

وأضاف «خليفة»، خلال لقاء جماهيري نظمته النقابة الفرعية بمحافظة المنيا، إن حجم الانجازات التي تحققت في مصر خلال العشر سنوات الماضية في مختلف القطاعات يجعلنا نعلن تأييدنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة في مشروعات حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في الريف المصري وخاصة في محافظة الصعيد الأكثر فقرا بتمويل يصل إلي 700 مليار جنيه لتحسين الخدمات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلي دور الرئيس في تطوير القطاع الزراعي ومنحه الأولوية في صناعة القرار الرئاسي وإنحياز الرئيس إلي هذا القطاع الحيوي ضمن أركان تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة التحديات السكانية والتوجه نحو الإستفادة من الميزة النسبية لمصر في الإنتاج الزراعي لزيادة الصادرات لتصل إلي 7 ملايين طن لتوفير السيولة من العملات الصعبة والأجنبية.

وأوضح نقيب الزراعيين ان القطاع الزراعي واستصلاح الاراضي في عهد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لم تشهده مصر من قبل ضمن اجراءات الامن الغذائي المصرين وخاصة في مجالات التوسع في المساحات المنزرعة بمحصول القمح وزيادة إنتاجية المحصول، مطالبا الحكومة بالإعلان عن سعر مغري لمزراعي القمح يقترب من 2000 جنيها للأردب يدفعه للتوسع في زراعة محصول القمح خلال الفترة المتبقية حتي الإنتهاء من موعد زراعة المحصول أوائل الشهر المقبل.

وأشار «خليفة»، إلي إن الدولة اعدت نحو 300 الف فدانا سيتم زراعتها بمحصول القمح في منطقة توشكي ستنتج نحو مليون طن قمح هذا العام بالاضافة الي 450 الف فدان سيتم زراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية في شمال ووسط سيناء، مشيدا بمشروعات الامن الغذائي التي تتم في الدلتا الجديدة ضمن اجراءات الامن الغذائي المصري .

ولفت نقيب الزراعيين إلي نجاح سياسة الرئيس في التوجه نحو زراعة النخيل المتميز بالإنتاجية المرتفعة والجودة والأصناف المطلوبة تصديريا مما يدفع نحو مكانة متميزة لمصر في الأسواق التصديرية لمختلف أصناف التمور، إعتمادا علي خريطة صنفية في مشروع زراعة 5 ملايين نخله في مناطق توشكي والعوينات والوادي الجديد ومطروح حتي يتناسب ذلك مع مكانة مصر الدولية كأكبر دولة منتجة للتمور بإجمالي 1.7 مليون طن تمور سنويا.

وأشار «خليفة»، إلي ان مثل هذة المشروعات هي كشف حساب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال قيادته للبلاد علي مدار السنوات الماضية، منها مشروعات تطوير شبكات الطرق والتوسع في زراعة الأنواع المتميزة من النخيل لإنتاج التمور بجودة عالية لأغراض التصدير والتوسع في زراعة القمح، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يولي اهتماماً كاملاً ودعمًا مطلقاً للنقابات وملف التطوير والتنمية في مختلف المجالات، وأن آلاف المهندسين الزراعيين حرصوا علي حضورهم المؤتمر لتوصيل دعمهم الكامل والدائم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.