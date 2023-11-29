شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يتفقد عددا من مصانع العاشر من رمضان.. ويلتقى العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجرى محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، جولة تفقدية ميدانية، تفقد خلالها عددا من مصانع العاشر من رمضان، وذلك برفقة، عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، اشرف الدوكار، امين الصندوق المساعد لاتحاد عمال مصر ، رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة الشرقية، و المهندس ايمن رضا أمين عام جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، احمد عبد الرؤوف نائب رئيس اتحاد عمال محافظة الشرقية.

يأتي ذلك في إطار خطة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعمل جولات ميدانية، وتفقد المصانع ومقابلة العاملين وحثهم علي مواصلة الانتاج.

وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر، عن سعادته بزيارة هذة المصانع، التى تضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيدًا بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة جميع العاملين للنهوض بأدائهم باستمرار لمواصلة ودفع عجلة الانتاج.

واجرى محمد جبران، حوارًا مع العاملين للاطمئنان على أحوالهم، وحرص على الاستماع الى آرائهم، وحثُّهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيّما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مطالبهم بمضاعفة العمل ومشاركة الاستحقاقات الدستورية لاستكمال مسيرة النجاحات التى تتبناها القيادة السياسية.

واستمع رئيس عمال مصر إلى شرحٍ مُفصل عن مكونات المصانع، وطرق الانتاج والتسويق كما تفقَّد خطوط الإنتاج بها.