ما هي التطعيمات اللازمة لحماية طفلك من عدوى الشتاء الفيروسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الوقاية خير من العلاج خصوصا للأطفال خلال فترة الشتاء.

وأكد الأنواري خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن أبرز أنواع الوقاية هو الحرص على حصول الأطفال على التطعيمات اللازمة والضرورية.

وأشار مدير مستشفى أبو الريش المنيرة أن أهم هذه التطعيمات هي تطعيم الانفلونزا في عمر الـ ٦ أشهر للطفل وتطعيم الالتهاب الرئوي.

ونبه أولياء الأمور بحصول أطفالهم على التطعيمات من خلال مراكز التطعيم الرئيسية ووزارة الصحة.