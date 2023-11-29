"خليل" يطلب تطليق زوجته: "كانت في مستشفى الأمراض العقلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقام"خليل. س"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه "عرفت أنها كانت في مستشفى الأمراض العقلية.. والناس بتخاف منها عشان معاها شهادة معاملة أطفال".

يروي الزوج تفاصيل زواجه: "تعرفت على زوجتي بعد ترشيحها من أحد أقاربي.. وجدتها سيدة بشوشة وملتزمة بتقاليدنا الشرقية".

يكمل "خليل" حديثه: "تزوجتها بعد شهرين من الخطبة، ولم أجد بها عيوب خلال الشهر الأول من الزواج، وتأقلمت على المعيشة معها، فهي تقوم بطهي أجمل الأكلات الشرقية".

يشكو"خليل" زوجته: "الصدمة حينما علمت أن زوجتي كانت تتعالج داخل مستشفى أمراض عقلية، فخلال شجارها مع إحدى صديقاتها قامت بفضح أمرها بالمنطقة "مراتك كانت بتتعالج في مستشفى أمراض عقلية".

يواصل: بعد مواجهة زوجتي بما علمته أنكرت ذلك وهربت من المنزل لمدة 15 يومًا، بعدها تأكدت من صحة كلام صديقتها وطالبت والدها بإتمام إجراءات الطلاق، لكنه رفض.

يختتم: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى تطليق، وبعد فترة من التفكير أقمت دعوى حملت رقم 943 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.