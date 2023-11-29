شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ ينصح مزارعو القمح "المتأخرون" بنقع التقاوى فى الزراعة المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك إجراءات هامة عند زراعة القمح المتأخر "من أول ديسمبر"، لابد من اتباعها للحصول على محصول عالى الانتاجية فى نهاية الموسم.

‎أضاف فهيم أنه فى حالة الزراعة والطقس بارد "درجة حرارة التربة حول 10° إلى 12 م " ضروري جداً نقع التقاوي في محلول نترات بوتاسيوم وفوسفات أحادي البوتاسيوم 1.8% لكل منهما لمدة 3 ساعات قبل الزراعة بيوم.

‎أضاف أنه فى حالة وجود نسبة ملوحة فى الأرض يتم نقع التقاوي فى محلول ملحي "مياه صرف زراعي مثلا" لمدة 1-2 ساعة قبل الزراعة بيوموفى حالة الرغبة فى الإسراع من الإنبات للتقاوي تنقع التقاوي في محلول ريبكس 48% قبل الزراعة ثم الزراعة في الأرض المستديمة.

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