شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق رفع المناعة فى مواجهة الأمراض الوبائية .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلي تقوية مناعتهم في مواجهة الأمراض المعدية بشكل عام والفيروسات التنفسية بشكل خاص وتابعت : المناعة القوية مفتاح الشفاء من المرض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن رفع المناعة فى مواجهة الأمراض الوبائية عن طريق الغذاء الصحى والحصول على اللقاحات اللازمة.

وأشار الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة إلى أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية فى توفير الحماية من عدة سلالات لفيروسات الإنفلونزا، علما بأنه يتم مراجعته سنويا من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تقرر السلالات التى يجب أن تتواجد فى اللقاح سنويا ومن الوارد أن يتغير اللقاح كل عام عن الذى يسبقه وفقا لتحورات الفيروسات التى يتم رصدها، حتى يتم تصنيع اللقاح بخصائص ومكونات محددة تضمن الوقاية من الفيروسات التى تسبب الإصابة بنزلات الإنفلونزا.

وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا آمن ولا يمكن أن يصيب بالمرض: إذا شعر الشخص الذى تم تطعيمه بألم أو حمى بسيطة فذلك رد فعل طبيعى للجهاز المناعى على اللقاح ولا يستمر إلا يومين بحد أقصى