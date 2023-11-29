شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تفتح باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
- التقدم باستمارة إلكترونية و3 صور شخصية خلفية بيضاء وارفاق أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة.
- تقديم كشف 12 د من موقع الوزارة أصل وصورة معتمدا من المدرسة.
- قسيمة سداد رسوم الامتحان بواقع 158 جنيه حسب القرار 163 لسنة 2023 م على شبكة فورى أو البريد المصرى.
- طابع دمغة فئة 2 جنيها فى حالة بيان ناجح وطابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.
- في حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة يتم إرفاق بيان نجاحة بالصف الأول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي على ان يكون مستخرج فى العام الدراسي 2023 - 2024 عام التقدم.
- الطالب الراسب في الأعوام السابقة، عليه إرفاق بيان رسوب لاخر عام رسب به الطالب.
- خطاب الحاق على نظام المنازل من شئون الطلاب والامتحانات، ألا يقل عمر الطالب 14 سنة وألا يزيد عن 18 سنة.
- الطالب الناجح فى العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للاقدم و خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام - فني) او المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية.
- في حالة دخول الطالب للامتحان لاول مرة يتم ارفاق بيان نجاحة بالصف الاول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي على ان يكون مستخرج فى العام الدراسي 2023 - 2024 عام التقدم.
- الطالب الراسب في الأعوام السابقة عليه إرفاق بيان رسوب لاخر عام رسب به الطالب.
-الطالب الناجح فى العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه ارفاق اصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق + خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام) - فنى او المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية.
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