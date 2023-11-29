شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تفتح باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، خلال ديسمبر المقبل استعداداً لامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر أن تنطلق منتصف يناير المقبل، فيما تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات المديريات التعليمية في إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، وأنه على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، والتأكيد على إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.

أعلنت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحان اتمام مرحلة التعليم الاساسي على نظام المنازل، كالتالى: يتقدم الطالب باستمارته عن طريق آخر مدرسة حصل منها على الصف الثاني الإعدادي أو اخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الاعدادي.

- التقدم باستمارة إلكترونية و3 صور شخصية خلفية بيضاء وارفاق أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة.

- تقديم كشف 12 د من موقع الوزارة أصل وصورة معتمدا من المدرسة.

- قسيمة سداد رسوم الامتحان بواقع 158 جنيه حسب القرار 163 لسنة 2023 م على شبكة فورى أو البريد المصرى.

- طابع دمغة فئة 2 جنيها فى حالة بيان ناجح وطابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

- في حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة يتم إرفاق بيان نجاحة بالصف الأول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي على ان يكون مستخرج فى العام الدراسي 2023 - 2024 عام التقدم.

- الطالب الراسب في الأعوام السابقة، عليه إرفاق بيان رسوب لاخر عام رسب به الطالب.

- خطاب الحاق على نظام المنازل من شئون الطلاب والامتحانات، ألا يقل عمر الطالب 14 سنة وألا يزيد عن 18 سنة.

- الطالب الناجح فى العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للاقدم و خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام - فني) او المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية.

- في حالة دخول الطالب للامتحان لاول مرة يتم ارفاق بيان نجاحة بالصف الاول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي على ان يكون مستخرج فى العام الدراسي 2023 - 2024 عام التقدم.

- الطالب الراسب في الأعوام السابقة عليه إرفاق بيان رسوب لاخر عام رسب به الطالب.

-الطالب الناجح فى العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه ارفاق اصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق + خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام) - فنى او المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية.