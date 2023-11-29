شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: حركة حماس وافقت على تمديد الهدنة 4 أيام جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن حركة حماس وافقت على تمديد الهدنة 4 أيام جديدة، حيث أبلغت الحركة الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة.

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية، أفادت بأنه سيتم عرض صفقة لتبادل الأسري والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قريبا على مبدأ الكل مقابل الكل وإنهاء الحرب على غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.