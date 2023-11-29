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القاهرة الإخبارية: حركة حماس وافقت على تمديد الهدنة 4 أيام جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أفادت "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن حركة حماس وافقت على تمديد الهدنة 4 أيام جديدة، حيث أبلغت الحركة الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة.

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية، أفادت بأنه سيتم عرض صفقة لتبادل الأسري والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قريبا على مبدأ الكل مقابل الكل وإنهاء الحرب على غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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