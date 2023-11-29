شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تسلم المعلمين الجدد العمل وفق خريطة توزيعهم بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات بسرعة تسكين المعلمين الجدد والذين نجحوا في المسابقة الأولى من مسابقات تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، مشددة على أهمية وضرورة تسليمهم العمل فى مدارسهم لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة فى رياض الأطفال والصفوف الأولى.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن المعلمين الجدد بدأوا فى استلام عملهم فى المدارس وفق خريطة توزيع المعلمين الجدد العمل فى المدارس على مستوى كل محافظة.

فيما حددت المديريات التعليمية والإدارات مسوغات التعيين للمعلمين الجدد كالتالى:

- أصل شهادة المؤهل العالي - المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.

- شهادة الميلاد المميكنة وصور بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- إقرار الذمة المالية واستمارة 103.

- استمارة فحص طبي من التأمين الصحى متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات واستمارة 105 تأمين ومعاشات.

- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.

- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارت المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للإختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد.