شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: اتصالات مصرية - قطرية لتمديد الهدنة فى غزة يومين إضافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت "القاهرة الإخبارية"، بوجود اتصالات مصرية - قطرية، لتمديد الهدنة فى قطاع غزة ليومين إضافيين.

وقالت حركة حماس، إن تمديد الهدنة أياما إضافية احتمال وارد، مشددة على أن شروط الإفراج عن الرهائن العسكريين ستكون مختلفة تماما.

أضافت حركة المقاومة الفلسطينية، أن التفاوض حول العسكريين الموجودين لدى الحركة سيكون مرهونا بوقف الحرب، حيث ستشمل المفاوضات كيفية إنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة.