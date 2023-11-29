أخبار مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية :

 

-الطماطم بـ 9.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18.5 جنيه.

 

‏-البصل الأبيض بـ 27 جنيها.

 

-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 11.5جنيه.

 

بطاطا بـ10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18.5 جنيه .

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 12 جنيها.

 

-جوافة بـ 21 جنيها.

 

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا