شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشئون الخارجية: مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية حتى إقامة دولة مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس المصرى للشئون الخارجية، برئاسة السفير محمد العرابى، أن مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية حتى يحصل الشعب الفلسطينى على حقه المشروع فى إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر مجلس الشئون الخارجية في بيان له اليوم الأربعاء بمناسبة "اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى" ، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي و التي أودت بحياة نحو 15 الف من المدنيين الأبرياء والأطفال، أثبتت الضرورة الملحة للدفع نحو حل عاجل للقضية الفلسطينية ووضع حد للاحتلال الاسرائيلي الذي انتهك كل القوانين والأعراف الدولية واستباح الدماء.

ودعا المجلس شعوب العالم إلى مناصرة شعب فلسطين الذي يتعرض لابادة وتهجير وجرائم حرب، من قصف البيوت والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، ومراكز الايواء علاوة على استهداف الأطفال والنساء وكبار السن وطواقم الإسعاف والصحافة والدفاع المدني، بالإضافة إلى حصار قاتل يشمل قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود والغذاء .

وأكد المجلس المصري للشئون الخارجية أن "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطين" يمثل فرصة لتذكير العالم بأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه: وهي الحق بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، بجانب حق الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم.