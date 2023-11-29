شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد استقبال الخط الساخن لحماية المستهلك شكاوى ارتفاع الأسعار.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا حتي 10 مساءا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بعض النصائح للمواطنين لتجنب التعرض لعمليات الغش أو التدليس وهى شراء المنتجات من المحلات التجارية المرخصة وعدم الشراء من جهات مجهولة المصدر، والتأكد من الإعلان عن الأسعار، وتاريخ صلاحية المنتج وأيضا وجود ضمان للمنتج بالنسبة للأجهزة الكهربائية وتوفير خدمة ما بعد البيع مثل الصيانة، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المعلن أو عدم جودة المنتج على المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك.