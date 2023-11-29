شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية واستمرار الأجواء الباردة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء ، مع استمرار الأجواء الباردة ليلا .

و يشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ، مائل للحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.