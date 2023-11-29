شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 242 شاحنة مساعدات إغاثية دخلت من معبر رفح لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موفد القاهرة الإخبارية، إن نحو 242 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية دخلت من معبر رفح باتجاه قطاع غزة، فضلا عن دخول 7 شاحنات وقود محملة بـ 129 ألف لتر سولار و80 ألف لتر من الغاز المنزلي عبر معبر رفح.

أضاف موفد القناة، بوصول 9 مصابين و8 مرافقين لهم إلى معبر رفح ونقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية.