أخبار مصر

القاهرة الإخبارية: 242 شاحنة مساعدات إغاثية دخلت من معبر رفح لقطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 242 شاحنة مساعدات إغاثية دخلت من معبر رفح لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موفد القاهرة الإخبارية، إن نحو 242 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية دخلت من معبر رفح باتجاه قطاع غزة، فضلا عن دخول 7 شاحنات وقود محملة بـ 129 ألف لتر سولار و80 ألف لتر من الغاز المنزلي عبر معبر رفح.

أضاف موفد القناة، بوصول 9 مصابين و8 مرافقين لهم إلى معبر رفح ونقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا