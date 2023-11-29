شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حركة قطارات العلمين - الضبعة 12 يوماً وتوفير أتوبيسات لنقل الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفتة مؤقتة لمدة 12 يوم إعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 3/12/2023 حتي مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023، وذلك نظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتى العلمين –الضبعة ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح )، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري.

وأوضحت الهيئة ان ذلك سيستتبعه اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة العلمين، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك، سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالاتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة .

وسيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقاً للجداول المرفقة ومع بدء الاعمال يوم 3/12/2023 يتم ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك /الحمام لحين نهو الاعمال بالخط .

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي العلمين/ الضبعة خلال تلك الفترة