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شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حركة قطارات العلمين - الضبعة 12 يوماً وتوفير أتوبيسات لنقل الركاب والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الهيئة ان ذلك سيستتبعه اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة العلمين، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك، سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالاتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة .
وسيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقاً للجداول المرفقة ومع بدء الاعمال يوم 3/12/2023 يتم ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك /الحمام لحين نهو الاعمال بالخط .
واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي العلمين/ الضبعة خلال تلك الفترة
محرم بك -العلمين
مرسى مطروح - الضبعة
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