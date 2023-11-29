شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: هدنة غزة سرت دون عوائق فى اليوم الأول بعد مدها بجهود مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين، وهو ما استلزم جهودا متواصلة تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر، وبمساندة أمريكية جادة.

وأوضح أنه في سياق هذه الهدنة، واصلت مصر جهودها المكثفة على مدار الساعة، لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، منذ بدء دخولها يوم 21 أكتوبر الماضي. وقد ساهم في إرسال هذه المساعدات، التي قدمت مصر نحو 70% منها، عشرات من الدول والمنظمات والهيئات الإنسانية والسياسية، بعدد 239 رحلة جوية وصلت مصر منذ هذا التاريخ.

وقد بلغ حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى القطاع حتى مساء أمس الثلاثاء 28 نوفمبر، 2973 طنا، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 11972 طنا، وحجم المياه 9111 طنا، فضلا عن 127 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 2611 طنا، من المواد الإغاثية الأخرى. وقد تم إدخال 1178 طنا من الوقود حتى مساء أمس الثلاثاء، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 2670 شاحنة خلال هذه الفترة.

ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مصر قد استقبلت في نفس الفترة، 575 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 320 مرافقا، إضافة إلى عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1258 مصريا، من قطاع غزة، وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع.

وأنهى ضياء رشوان تصريحاته بالتأكيد مجددا على مواصلة مصر جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، للمُساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين هناك.