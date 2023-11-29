شكرا لقرائتكم خبر عن حبل عباد الشمس والكراسى المتحركة أبرز الخدمات لذوى الهمم فى Cop28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت سكرتارية الأمم المتحدة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ فى قمة الامارات Cop28 مجموعة من الخدمات لذوى الهمم و الاحتياجات الخاصة المشاركين فى قمة المناخ هذا العام والتى ستبدأ غدا الخميس وتستمر حتى 12ديسمبر فى مدينة اكسبو دبى

من ضمن هذه الخدمات إمكانية حجز سيارات الأجرة لذوي الاحتياجات الخاصة في دبي عبر تطبيق DTC. اختر "POD Taxi" أو اتصل بالرقم 80088088 .

كما يمكن حجز سيارات الأجرة لذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي عبر تطبيق تاكسي أبوظبي و اختيار "سيارة أجرة لذوي الاحتياجات الخاصة" أو اتصل على 600535353.

و يمكن أيضا استئجار سيارة أجرة لذوي الاحتياجات الخاصة مع سائق من خلال بعض شركات تأجير السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

تم تحديد منطقة خاصة لذوى الهمم والاحتياجات للفحص الأمنى والحصول على تصاريح الدخول للمنطقة الخضراء و المنطقة الزرقاء .

كما تتوفر مكاتب لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الخضراء في مراكز الزوار 2 و3 و5. مراكز الزوار مفتوحة من 08:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً

يستخدم مؤتمر الأطراف 28 حبال عباد الشمس كأداة للوصول للتعرف على الأشخاص ذوي الإعاقات غير المرئية مثل التوحد وفقدان السمع، و مجموعة واسعة من الإعاقات وهو اختياري للارتداء .

يمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء استلام حبل عباد الشمس الخاص بهم من مكتب خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز الزوار 9.

يمكن لزوار المنطقة الخضراء استلام حبل عباد الشمس الخاص بهم في مراكز الزوار 2 و3 و5، وكذلك في مكاتب المعلومات في ساحات الوصول والترحيب.

أما الكراسي المتحركة اليدوية، فيمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء طلب الكراسي المتحركة اليدوية مجانًا في ساحة الوصول ومراكز الزوار 1 و6 و9.

يمكن لزوار المنطقة الخضراء استئجار الكراسي المتحركة اليدوية مجانًا في مراكز الزوار 2 و3 و5، كما سيتم طلب تقديم هوية شخصية عند طلب كرسي متحرك يدوي.

جدير بالذكر أنه تلقى جميع موظفي الأمن تدريبًا للتوعية بالإعاقة وتم تدريبهم على إجراء عمليات التفتيش الجسدي التي تأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة.