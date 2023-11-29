شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حكومة الاحتلال: إطلاق سراح 86 رهينة ومقتل 395 عسكريا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أوفير جندلمان المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن تل أبيب ملتزمة بعودة جميع الرهائن والمفقودين، مشيرا إلى أن 86 رهينة تم إطلاق سراحهم حتى الآن.

أضاف متحدث حكومة الاحتلال في مؤتمر صحفى بثته "القاهرة الإخبارية"، 161 شخصا لا يزالون رهائن فى غزة، كما جهزنا قائمة من 50 سجينا فلسطينيا للإفراج عنهم.

كشف أوفير جندلمان، عن مقتل 3 من جنوده، قائلا: " أبلغنا أمس عائلات 3 جنود بمقتلهم، وأبلغنا عائلات 395 عسكريا بمقتلهم منذ 7 أكتوبر"، مشددا: سلامة قواتنا في غزة تبقى أولوية وأي محاولة اعتداء خلال الهدنة سنرد عليها".