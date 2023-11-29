شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بالجهاد الإسلامى: نشيد بموقف مصر قيادة وشعبا من أجل وقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داوود شهاب بموقف الشعب المصري والقيادة المصرية التي تبذل جهدا مقدرا ومشكورا من أجل وقف الحرب التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مصر دائمة الحضور ودورها ليس جديدا انطلاقا من مسؤولياتها وواجباتها القومية والإنسانية، مضيفا: مطمئنون لدور مصر ومنفتحون وعلاقتنا بمصر واضحة وهذه العلاقة لها خصوصية لدينا.

وأعرب "شهاب" عن تطلع حركة الجهاد لتوسيع الدور المصري من خلال الدفع باتجاه وحدة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، معربا عن أمله في أن تتخذ القاهرة مزيدا من الإجراءات لضمان استقبال أعداد أكبر من الجرحى للعلاج في مصر والدول العربية الأخرى، وتسهيل الحركة عبر معبر رفح وزيادة المساعدات وأيضاً دخول البضائع والسلع التي يحتاجها قطاع غزة.

كان الدكتور سعيد أبوعلى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة قد أكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب وعلى رأس أولوياتها وكل مواطن، مضيفا أن هذه الأمة لن تتخلي عن قضيتها المركزية بل تؤكد دعمها لنضاله لاسترداد حقوقه كافة مهما طالت التضحيات وسالت الدماء ووسط التهويد والدمار، مضيفا أنه آن الآوان لوقف تلك الحرب وسفك الدماء وكفي لتلك المظلمة التاريخية، وجاء وقت البناء والعمران.

ونظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقفة تضامنية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واستهلت الوقفة بالنشيد الوطني الفلسطيني.

وينظم الفعالية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شهيد وشهيدة.

ويوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977، الاحتفال بهذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ تحديدا لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.