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وزارة الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة لدعم علاج مصابي غزة، وذلك في إطار  التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للوصول لأفضل مستوى من الخدمات العلاجية لمصابي أهالي غزة.

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تأتي إنطلاقا من إيمان الوزارة بدور القطاعين الأهلي والخاص في النهوض بالمجتمع والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

 

 وأضاف "عبدالغفار" أن المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل، في إطار علمي، للمساعدة في دعم علاج المصابين من أهالي غزة وخاصة الأطفال، سواء في تحديد الاحتياجات الطبية، أو البروتوكولات العلاجية، والجراحات. 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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