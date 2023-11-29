دبلومة التغذية والامتحانات.. تعرف على قرارات مجلس جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

ناقش مجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، أمس 28 نوفمبر.

وناقش مجلس جامعة القاهرة، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

ووافق مجلس الجامعة، على بروتوكول تعاون بين الجامعة ونقابة الصحفيين بهدف تنظيم دورات تدريبية لأعضاء النقابة والطلاب، وعقد ورش عمل، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ووافق على إجراء تعديلات في كل من مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة المعلمين بالصين الشعبية، ومذكرة التفاهم بين كلية العلاج الطبيعي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأقر مجلس جامعة القاهرة، إجراء تعديلات لتطوير عدد من اللوائح، وهي اللائحة الدراسية لبرنامج الدكتوراه الأكاديمية في "الحوكمة ومكافحة الفساد" المشترك بين كلية الآداب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، واللائحة المالية والإدارية للبرنامج المُتكامل بنظام النقاط المُعتمدة بكلية طب قصر العيني، واللائحة المالية للبرنامج المُتميز في العلاج الطبيعي بنظام الساعات المُعتمدة بكلية العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى اللائحة المالية بكلية الهندسة لبرنامجي الماجستير المزدوج في التصميم العمراني وإعادة إحياء المناطق التاريخية للمُدن، وماجستير هندسة المخاطر.

كما أقر مجلس الجامعة، التعديلات الخاصة بكل من اللائحة الداخلية بإضافة مُقرر التفكير النقدي كجزء من الدرجات المُضافة للمجموع الكلي بكلية التربية للطفولة المُبكرة، ولائحة قسم الحشرات بكلية العلوم "بعد ضم شعبتي فسيولوجيا الحشرات والخلية، والكيمياء الحيوية والعلوم الجزيئية في الحشرات" لتُصبح ماجستير ودكتوراه فسيولوجيا الحشرات والعلوم الجزيئية، ولائحة الدبلوم المهني في التسويق الالكتروني بكلية الإعلام.

ووافق مجلس الجامعة، على اللائحة المالية للبرامج الخاصة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، واللائحة الإدارية والمالية الخاصة بإنشاء مركز قصر العيني لدعم البحوث والابتكار بكلية طب قصر العيني، بالإضافة إلى إنشاء اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 2023 بكلية الزراعة، وإضافة مقررات اختيارية للائحة الدراسات العليا بكلية الهندسة، بالإضافة إلى اللائحة الدراسية بكلية العلاج الطبيعي لكل من برنامج الدبلومة المهنية في العلاج الطبيعي للإصابات الرياضية "SPT" بنظام الساعات المُعتمدة، وبرنامج الدبلوم المهني في العلاج الطبيعي في العلاج الوظائفي "OT" بنظام الساعات المُعتمدة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على إنشاء الدبلومة المهنية المُتقدمة للتغذية العلاجية بكلية طب قصر العيني والمُقدمة من قسم الأمراض الباطنة بالاشتراك مع 3 أقسام وهي التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، والصحة العامة وطب المجتمع، وطب الأسرة.

واعتمد مجلس الجامعة، تقديم 20 منحة من الرسوم الدراسية في الدورة الأولى من برنامج الدراسات العليا بكلية الهندسة في الطاقة الحرارية الأرضية الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي + Erasmus، وذلك في إطار التعاقد بين الجامعة والجهة المانحة "Erasmus".

وأقر مجلس الجامعة، دراسات الجدوى المتكاملة والتي تتضمن الإمكانيات المادية والبشرية للعديد من البرامج، منها 3 برامج بكلية الآداب وهي برنامج الماجستير في الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية "برنامج خاص"، وبرنامج دبلوم الترجمة التخصصية في إدارة الأعمال باللغة الفرنسية "برنامج مهني خاص"، ، بالإضافة إلى برنامج الدكتوراه "سياسات الترجمة" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على إطلاق مبادرة "قصرى" بكلية طب قصر العيني كنداء بحثي تنافسي يستهدف شباب الباحثين ويتضمن دعم الأبحاث العلمية التي تخدم الدولة في مجال الصحة وبما يتماشى مع مبادرات الدولة في هذا المجال وفي إطار رؤية مصر 2030.

وأقر مجلس الجامعة، إنشاء مركز تميز حوكمة العمران للمناطق غير المُخططة بالمدن المصرية، كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على منح جوائز لبعض الشخصيات البارزة تقديرا لجهودها وإسهاماتها الفاعلة وأدائها المُتميز في عدد من المجالات الحيوية.