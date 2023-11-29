وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية وذلك بين نادي السكة الحديد و إحدى الشركات الاستثمارية حيث يهدف التوقيع إلى استغلال هذه المباني في أنشطة استثمارية متنوعة تساهم في زيادة العوائد المادية للنادي خاصة مع خطة التطوير الشاملة التي يتم تنفيذها حاليا بالنادي.

وتشمل خطة التطوير الشامل للمبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة وزيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الاعضاء، مضيفا ان هذا التوقيع يعد استكمالا للمخطط الاستثماري الخاص بالنادي حيث سبق وتم تطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير نادي السكة الحديد وتعظيم المنظومة الاستثمارية به والاستغلال الأمثل لكافة موارده بما يساهم في تدعيم الفرق الرياضية ليكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب وكذلك تدعيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة بما يساهم في تقديم مستويات متميزة لأعضاء النادي تتلائم مع عراقة وتاريخ النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903