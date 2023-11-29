ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة جمركياً بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق- مقيم بمحافظة الدقهلية) حال استقلاله سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. وبحوزته (2750 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع " مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" - مبلغ مالي).

وبسؤاله أقر بأنه يعمل مندوب لدى إحدى الشركات لتجارة السجائر ويقوم بتوزيع السجائر المهربة جمركياً المضبوطة بحوزته على تجار التجزئة، وأن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.