عصابة "الشرطة المزيفة" بدمياط تسقط في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالى من عامل بدمياط.

كان قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من (عامل- مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهولين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة ( مبلغ مالى) كانت بحوزته.

بالفحص تبين قيام الـمُبلغ وصديقه (سائق- مقيم بدائرة القسم) بالاتفاق مع أحد الأشخاص على تبديل المبلغ المالي المُشار إليه إلى "عملات أجنبية"، وحال تواجدهم بالقرب من الطريق الدولي الساحلي بدائرة القسم لتنفيذ عملية التبديل - فوجئ بمجهولين يستقلون سيارة ملاكي توقفوا أمامهم وترجلوا من السيارة وادعوا أنهم رجال شرطة واستولوا منهم على المبلغ المالي المشار إليه ولاذوا بالهرب، كما أضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - طبنجة صوت وعدد من الطلقات- السيارة المستخدمة في الواقعة "ملاكي مستأجرة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.