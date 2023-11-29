بدون ترخيص.. ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر بالقاهرة بدون ترخيص وبحوزته كميات من السكر مجهولة المصدر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع لتعبئة السكر - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول)؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السكر مجهولة المصدر، وشكائر السكر "مخصصة لتعبئة السكر محدد السعر للمستهلك"، وإعادة تعبئتها في عبوات تحمل بيانات وهمية، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عُثر بداخل المصنع على (3.050 طن سكر –4 ماكينة "تعبئة - تغليف- طبع" – كمية من الملصقات).
بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.