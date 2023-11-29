بدون ترخيص.. ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع لتعبئة السكر - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول)؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السكر مجهولة المصدر، وشكائر السكر "مخصصة لتعبئة السكر محدد السعر للمستهلك"، وإعادة تعبئتها في عبوات تحمل بيانات وهمية، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محمد يوسف

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