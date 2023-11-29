"بتمشي بالكلاب في المنطقة".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" حول قيام بعض الأشخاص بالتعدي على سيدة لاعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة بأحد المجمعات السكنية بالجيزة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمنوا قيام بعض الأشخاص بالتعدي على سيدة لاعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة (بأحد المجمعات السكنية – بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة) لنقلهم لمكان غير معلوم بناءً على رغبة سكان المجمع السكني.

بالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) والمشكو في حقهم (4 أشخاص - جميعهم مقيمين بذات العنوان) وذلك لسير الشاكية داخل المجمع السكني بالكلاب مما أثار حفيظة المشكو في حقهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.