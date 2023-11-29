"ولع في الطريق".. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو لمشاجرة بالطريق العام بالبحيرة وضبطت مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص يقومون بالتشاجر وإلقاء أحدهم زجاجتين يحتويان على مادة قابلة للاشتعال بالطريق.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (عامل بمقهى، ووالدته وجارتهما)، طرف ثان: (سائق مركبة "توك توك"، عاملان) بسبب خلاف على ثمن شراء هاتف محمول تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب، وقام الطرف الثاني بإلقاء زجاجتين تحويان مادة قابلة للاشتعال دون حدوث ثمة إصابات.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهما أيدوا ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.