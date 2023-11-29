أخبار مصر

"ولع في الطريق".. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة في البحيرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو لمشاجرة بالطريق العام بالبحيرة وضبطت مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص يقومون بالتشاجر وإلقاء أحدهم زجاجتين يحتويان على مادة قابلة للاشتعال بالطريق.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (عامل بمقهى، ووالدته وجارتهما)، طرف ثان: (سائق مركبة "توك توك"، عاملان) بسبب خلاف على ثمن شراء هاتف محمول تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب، وقام الطرف الثاني بإلقاء زجاجتين تحويان مادة قابلة للاشتعال دون حدوث ثمة إصابات.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهما أيدوا ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا