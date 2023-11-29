أخبار مصر

إحباط ترويج 2500 لتر سولار بالسوق السوداء في الأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) أثناء قيادته سيارة "فنطاس" بدائرة قسم شرطة الأقصر بداخلها (2500 لتر سولار "بدون أوراق أو فواتير").
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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