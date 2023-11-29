إحباط ترويج 2500 لتر سولار بالسوق السوداء في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) أثناء قيادته سيارة "فنطاس" بدائرة قسم شرطة الأقصر بداخلها (2500 لتر سولار "بدون أوراق أو فواتير").

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.