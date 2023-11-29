استدرجوه داخل ورشة.. ضبط متهمين بإكراه شخص توقيع إيصالات أمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بالقاهرة؛ لقيامهما باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بتضرره من (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما باستدراجه داخل ورشة نجارة خاصة بأحدهما كائنة بالمنطقة سكنهما وإكراهه على توقيع (2 إيصال أمانة على بياض تحت تهديد سلاح أبيض) كان بحوزة أحدهما بسبب خلافات مالية بينهم لسابقة اقتراضه مبلغ مالي من أحدهما وامتناعه عن السداد.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف الورشة محل الواقعة أمكن ضبط المشكو في حقهما وعثر بحوزتهما على (2 إيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجني عليه - سلاح أبيض "خنجر" المستخدم في ارتكاب الواقعة).

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.