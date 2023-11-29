كشفت عورته.. السجن 7 سنوات لـ عاملة بتهمة تعذيب طفلها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة شمال الجيزة، بمعاقبة عاملة بالسجن 7 سنوات، واشقائها بالحبس ثلاث سنوات، ووالدتهم بالحبس 3 سنوات؛ لاتهامهم بالإعتداء على طفل بالقوة في منطقة العجوزة، واحتجازه والتعدي عليه بالضرب.

واتهمت النيابة العامة كلا من "أسماء فارس" عاملة 30 سنة، و"حسن فارس" جزار 23 سنة، و"إسلام فارس" جزار 37 سنة، ووالدتهم "حنان عبدالتواب" ربة منزل، لأنهم في غضون مايو 2025 وما قبله بدائرة قسم شرطة العجوزة في الجيزة، اعتدوا على الصغير المجني عليه "أحمد م ي" بالقوة بأن احكموا قبضتهم عليه وجردوه من ملابسه كاشفين عورته واستطالت ايديهم مناطق عفته، وذلك حال كون المتهمة الأولى والدته، وباقي المتهمين ممن لهم سلطة عليه.

كما قام باتحتجاز المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها، وعذبوه التعذيبات البدنية بأن قيدته المتهمة الأولى وأحكمت وثاقه وأحرضت أداة - شوكة طعام - ساخنة ووضعتها على أجزاء من جسده ووالى المتهمين من الثاني وحتى الرابعة إيذائه بالضرب، وتعدوا عليه مع سبق الإصرار والترصد على إحداث جروحه بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

واتهمت نيابة شمال الجيزة المتهمين، بالتنمر على المجني عليه بالقول واستعراض القوة عليه مستغلين في ذلك ضعفه وكان ذلك بقصد تخويفه والحط من شأنه ووضعه موضع السخرية، وحازوا وأحرزوا أدوات وعصى خشبية وأحزمة وأسلاك وشوكة طعام وسلسلة حديدية، تستخدم في الإعتداء على الأشخاص.