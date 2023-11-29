شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع "الوطنية للانتخابات" لمتابعة انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع السفير خليل إبراهيم الذوادى، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، مذكرة تفاهم مع المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك يوم الثلاثاء في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد السفير الذوادى خلال اللقاء على الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة الدول العربية لمتابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في جمهورية مصر العربية، والذي يأتي في إطار دعم مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في الدول الأعضاء.

نصّت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على حقوق وواجبات متابعي البعثة التي تتضمن إجراء المقابلات مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الالتزام باحترام القوانين والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

تهدف مهمة البعثة إلى متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدايةً من عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وأيام الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وفي هذا الإطار، ستقوم البعثة بإصدار تقريرها النهائي عند الانتهاء من عملية المتابعة ليتم إرساله لاحقاً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.