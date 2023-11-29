شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء اليابان أهمية التسوية الشاملة لقضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من "فوميو كيشيدا" رئيس وزراء اليابان، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، فى ضوء الروابط الوثيقة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وفي الأراضي الفلسطينية، حيث حرص رئيس الوزراء الياباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن كيفية تهدئة التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الرامية لتثبيت الهدنة الجارية، والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار.

كما تطرق الاتصال إلى الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، وأعرب رئيس وزراء اليابان عن تقدير بلاده لدور مصر وجهودها على مختلف المحاور ذات الصلة بالأزمة الراهنة وبتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما شدد الرئيس السيسي على أهمية التحرك الجاد للمجتمع الدولي نحو التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.