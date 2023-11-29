شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تثنى على جهود مصر وقطر وأمريكا لتمديد اتفاق الهدنة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت دولة الإمارات بإعلان تمديد الهدنة فى قطاع غزة ليومين إضافيين واستمرار تبادل المحتجزين بين الفلسطينيين وإسرائيل، معربة عن أملها فى أن يؤدى ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" على الجهود المستمرة التى قامت بها مصر وقطر والولايات المتحدة لتمديد اتفاق الهدنة، ولتمكين تبادل رهائن ومحتجزين وأسرى وإيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، معربة عن أملها في أن يمهد ذلك الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة.

وعبّرت الوزارة عن الأمل فى أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أى عوائق.

وأكدت دولة الإمارات ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار البيان إلى أن الإمارات ستستمر في العمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر لمضاعفة كافة الجهود اللازمة لدعم ومساعدة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.