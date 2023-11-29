شكرا لقرائتكم خبر عن اخرجوا عن أرضنا يا محتلين.. الأسيرة الفلسطينية عهد التميمى تتنفس هواء الحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل قائمة الأسيرات الفلسطينيات المحررات من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي أحد أبرز الفتيات الفلسطينيات اللائي يتصدين للاحتلال في الضفة الغربية، وقد اشتهرت عهد بتصديها للجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية، وتهاجم المحتلين بترديد عبارات "اخرجوا عن أرضنا يا محتلين."

اشتهرت عهد التميمي منذ طفولتها بشجاعتها وقدرتها على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولم تتراجع عهد ولو لحظة عن التظاهر ضد الاحتلال وكانت تقف صامدة وعيناها في أعينهم لتواجههم بحقيقة أن فلسطين أرض محتلة، اعتقلت الاحتلال عهد التميمي عدة مرات من منزلها في قرية النبي صالح بالضفة الغربية، وذلك بتهمة ملفقة تتهمها بالتحريض على الإرهاب وممارسة العنف.

وعهد باسم محمد تميمي أو المعروفة إعلاميا بـ"عهد التميمي"، ولدت يوم 31 يناير 2001، بقرية النبي صالح، اشتهرت منذ طفولتها بتحديها لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها الناشطة ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في أغسطس2012.

وفي 19 ديسمبر 2017، عندما بلغت عهد 16 عامًا، تصدرت صفحات الأخبار لتصديها لجنود الاحتلال الاسرائيلي، وصفعها لجنديين مسلحين، مما تسبب في اعتقالها وهى لا تزال طالبة في الثانوية العامة في مدرسة البيرة الثانوية للبنات.

وكانت تحرص عهد على المشاركة في المسيرة الأسبوعية كل يوم جمعة في قرية النبي صالح، رافعةَ شعار "اخرجوا من أرضنا.. فهذه الأرض ليست لكم"، وكانت تتمنى أن تدرس القانون لتصبح محامية لتتمكن من الدفاع عن وطنها.

في يوليو 2018، أشادت عهد التميمى بالدور الكبير الذى تقوم به مصر لإنجاز المصالحة بين حركتى فتح وحماس، معربة عن رغبتها فى أن تنجح الجهود المصرية فى إنهاء الانقسام كى يتفرغ أبناء الشعب الفلسطينى لمشروعهم الرئيسى المتمثل فى تحرير فلسطين.

وأكدت عهد التميمى حينها فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ضرورة أن تضع القيادات الفلسطينية خطة نموذجية لتحرير الأراضى الفلسطينية، داعية للاهتمام بقضايا الأسرى، والعمل على تحريرهم، مضيفة "فى حال لم تتوحد القيادات سيبحث الشعب الفلسطينى عن قيادات بديلة".

وقالت عهد التميمى فى رسالة للاحتلال الإسرائيلى: "لا يوجد احتلال دائم، وكل بلد كان بها احتلال انتهى وفلسطين ستتحرر.. نحن لن نستسلم وسنحرر الأراضى الفلسطينية".

وأكدت عهد التميمى أن دعم الشعوب العربية وأحرار العالم لها يرفع معنوياتها بشكل كبير، موضحة ان والدها ومحاميها قد نقلوا لها رسائل الدعم التى ارتفعت فى دول العالم دعما لحريتها، مطالبة الدول العربية وأحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطينى بأى طريقة ولو كانت بسيطة، معربة عن أملها أن تعيش الشعوب العربية فى آمن وسلام واستقرار وأن تتحرر الأراضى الفلسطينية بالكامل.