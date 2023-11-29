شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا يوجد انتشار لفيروسات تنفسية جديدة خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد انتشار لأى أنواع جديدة من الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، حيث قالت: "آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التى ترتفع فى مثل هذا التوقيت من السنة ثابتة على مستوى الجمهورية".

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفيروسات المنتشرة هى عبارة عن مجموعة من الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى وهى:

1- مجموعة فيروسات الأنف

2- الأنفلونزا

3- الفيروس المخلوى التنفسى

4- فيروس أنفلونزا الطيور

5- فيروس نظير الأنفلونزا

6- الفيروس الغدى

7- فيروس ابشتاين بار .

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن جميع الفيروسات التنفسية تشترك فى الأعراض مثل العطس والصداع والام فى العضلات والحمى والتهاب الحلق وانخفاض الشهية .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسى معظمها ينتقل عن طريق الزذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذى ينتج عن سعال أو عطس أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس، مشيرة إلى أن هناك بعض الفيروسات التي تتنتقل عن طريق اللعاب.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "من أشهر الفيروسات التي تنتقل عن طريق اللعاب Rhino viruses والإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد والفيروس المخلوى التنفسى وفيروس نظير الإنفلونزا والفيروس الغذى وفيروس ابشتاين بار، وتتشارك الفيروسات التنفسية في غالبية الأعراض التي تصيب المريض والتي من أكثرها شيوعا العطس وحمى خفيفة والصداع والتهاب الحلق وسعال وآلام العضلات وانخفاض الشهية".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن عادة يتعافى معظم الناس من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسى دون الحاجة إلى علاج خاص، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطرة مثل صعوبة التنفس طلب الرعاية الطبية.

وتابع: "توصى وزارة الصحة والسكان بالحصول على لقاح الإنفلونزا والتغذية الصحية الجيدة والتهوية والتظهير المستمر للأيدى والأسطح مع استخدام المناديل في حالة العطس والكحة".