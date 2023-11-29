شكرا لقرائتكم خبر عن حوار بين وزيرى خارجية مصر والصين قبل انعقاد مجلس الأمن لبحث الوضع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، الأربعاء، صورة تجمع أعضاء اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية خلال لقاءهم مع وزير خارجية الصين الذى يرأس مجلس الأمن، فور وصولهم مقر الأمم المتحدة اليوم.

وأشار متحدث الخارجية إلى حوار جانبي جمع وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير خارجية الصين رئيس مجلس الأمن الشهر الجارى، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع فى قطاع غزة.

وصاغت مصر مشروع قرار لمجلس الأمن لتقديمه باسم المجموعة العربية والإسلامية؛ لمعالجة ملف المساعدات الإنسانية، والصعوبات والمعوقات التى تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية، من حيث الكم والاستدامة، وقدرتها على الوصول للوقت المطلوب للمستحقين داخل قطاع غزة.

وقام وزراء الخارجية العرب بجولة مهمة لتنفيذ القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية، من خلال تشكيل لجنة من وزراء خارجية مصر، والأردن، والسعودية، وإندونيسيا وتركيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى والأمين العام لجامعة الدول العربية؛ من أجل التوصل إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، والدول المؤثرة دوليا لشرح الموقف المصرى العربى الإسلامى، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، وطرح رؤية القضية الفلسطينية، وعلاج الأسباب الجذرية وراء الأزمة.

أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال لقاءاته مع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أن ما يراه العالم من استهداف للمدنيين فى التجمعات، ودفع المواطنين فى قطاع غزة للتحرك بعيدا عن منازلهم، هى سياسة ممنهجة ومتعمدة تهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه، ومن ثم لا يكفى الحديث عن معارضة أى تهجير للفلسطينيين، وأنها ضد خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن لابد من إثبات ذلك بشكل عملى على الأرض، من خلال فرض وضع إنسانى ما على القطاع.



وزيرا خارجية مصر والصين



وزير الخارجية سامح شكري