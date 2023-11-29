شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات مباشرة لنقل الحاصلات الزراعية بين موانئ الإسكندرية ودمياط وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة على زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتعد الحاصلات الزراعية أبرز المجالات التى تعتمد عليها الدولة فى تعزيز الصادرات، حيث عملت وزارة النقل في الفترة الماضية على عقد اتفاقيات لتعزيز وتسهيل نقل الحاصلات الزراعية بين الموانئ المصرية وموانئ دول أوروبا.

وبدأت موانئ الإسكندرية ودمياط في تنظيم رحلات مباشرة إلى كل من نوفوروسيسك، وسان بطرسبرج، وميناء كالينجراد بروسيا، لنقل الحاصلات الزراعية، من خلال الخط الملاحى ريل شيبنج.

ويحتوى الخط على حاويات مبردة بهدف خدمة نقل الحاصلات الزراعية بين مصر وروسيا، خلال السنوات المقبلة فى ظل زيادة الإقبال على الصادرات المصرية ، حيث يستهدف الخط الملاحى ريل شيبنج دعم خطة مصر المستقبلية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

ويتم تنظيم 3 رحلات أسبوعيا بين موانئ الإسكندرية ودمياط الى ميناء نوفروسيسك، حيث تضم كل باخرة 350PLUG للثلاجة، بالإضافة إلى فريق عمل متخصص فى الثلاجات بدعم المصدرين مع توفير خدمات نقل تابعة له.

وفى السياق ذاته، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل معنية بالتنسيق مع شركات سفن وتأهيل الموانئ وتسهيل شحن البضائع للخارج، مشيراً إلى أن الوزارة حققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات تم التنسيق بين ميناء دمياط وميناء تريستا فى إيطاليا لتسهيل التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية، لافتا إلى أن معظم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لذلك كان يجب أن يتم نقل بجودة عالية لتصل بسلام دون تلفيات من خلال خط الرورو وهى مراكب سريعة مجهزة بثلاجات وأماكن تخزين، مضيفا أنه لتسهيل نقل الحافلات التي تنقل الإنتاج من مصر إلى إيطاليا والعكس، الرئيس السيسي وقع على انضمام مصر إلى اتفاقية فينا 68، لحل أزمة دخول الشاحنات الإيطالية إلى مصر بسبب اللوحات المعدنية وغيرها.