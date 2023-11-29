شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية، بين نادي السكة الحديد و إحدى الشركات الاستثمارية، لاستغلال هذه المباني في أنشطة استثمارية متنوعة تساهم في زيادة العوائد المادية للنادي خاصة مع خطة التطوير الشاملة التي يتم تنفيذها حاليا بالنادي والتي تشمل التطوير الشامل للمبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة وزيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء.

وأضاف الوزير، أن هذا التوقيع يعد استكمالا للمخطط الاستثماري الخاص بالنادي حيث سبق وتم تطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية، في اطار خطة وزارة النقل لتطوير نادي السكة الحديد وتعظيم المنظومة الاستثمارية به والاستغلال الأمثل لكافة موارده.