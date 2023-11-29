شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يحدد الأقارب المسموح لهم بتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوهت وحدة التعينات بمجلس الدولة، عن أن تسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023، يكون مقتصراً علي المرشح بنفسه أو من ينوب عنه؛ وهم، الأب- الأم- الأخ- الأخت- الزوج- الزوجة، فقط لا غير.

كان حدد مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجارى، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.





شروط التعيين بمجلس الدولةمسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.

لا يقل التقدير عن جيد.

عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.

عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.