شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بمسقط تحث مواطنى بلادها على ممارسة حقهم بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة مصر بسلطنة عمان عن استعدادها للانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج باللجنة الفرعية بسلطنة عمان خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين (1 و2 و3 ديسمبر 2023 )، وذلك بمقر السفارة بمنطقة الحى الدبلوماسى - بشارع جامعة الدول العربية بالخوير، مسقط.

وذكر بيان رسمى للسفارة المصرية فى مسقط أن مواعيد الاقتراع خلال هذه الأيام ستكون من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة 9 مساء. ونوهت السفارة فى بيانها إلى أن ممارسة الحق الانتخابى تتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى، وذلك وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت السفارة المصرية فى مسقط فى بيانها إلى ما ورد فى بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصرى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومي.

وأكد بيان السفارة المصرية على استعدادها لاستقبال المواطنيين، وتيسير عملية التصويت عليهم، كما حثت السفارة المصرية فى بيانها المواطنين المصريين على ممارسة حقهم الدستورى الذى يسهم فى رسم مستقبل وطنهم العزيز.

كما حث سعادة خالد راضى سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان فى مقطع مرئى أبناء الجالية المصرية فى السلطنة على ممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة والاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بدءا من يوم الجمعة المقبل بمقر السفارة ولمدة ثلاثة أيام.

وقال السفير خالد راضى فى كلمته: "الأخوة والأخوات أبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان الشقيقة، اسمحوا لى أن أتقدم لكم بالتحية والتقدير وأود الاشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج ستعقد بمشيئة الله تعالى باللجنة الفرعية بسلطنة عمان خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وذلك بمقر السفارة، علما بأن مواعيد الاقتراع خلال هذه الأيام ستكون من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء."

وأضاف قائلا: " السادة المواطنين الكرام، تود السفارة التنبيه والتنويه إلى أن ممارسة الحق الانتخابى تتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومي."

هذا وقد عقد النادى الاجتماعى للجالية المصرية بسلطنة عمان مساء الثلاثاء الماضى ندوة بعنوان: "شارك من أجل مصر" وذلك بمقر النادى، تحت رعاية خالد راضى، السفير المصرى لدى السلطنة، وبحضور العقيد أركان حرب رامى عبدالوهاب النجار، ملحق الدفاع المصرى بالسلطنة، والمستشار السياسى تامر صالح

والقنصل المصرى بالسفارة منة ضياء، وقد شهدت الندوة إقبالا غفيرا من أبناء الجالية.

كما دعا الدكتور عبد الرحمن عاصى، رئيس النادى الاجتماعى للجالية المصرية فى سلطنة عمان فى مقطع مرئى أبناء الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بحرية تامة، ونوه إلى أن هذه المناسبة كان يستحق أن يصاحبها أجواء احتفالية، ولكن نظرا للأوضاع فى غزة وفلسطين الشقيقة فقد قررت إدارة النادى إلغاء هذه الاحتفالات والاستعاضة عنها بتقديم عديد من الخدمات الحقيقية لأبناء الجالية المصرية المتواجدين فى السفارة خلال الأيام المحددة لهذه الانتخابات. وأكد أن الخدمات ستضم خدمات التوظيف، والاستشارات التعليمية والتربوية وسيكون هناك ركن للاستشارات التأهيلية لذوى الإعاقة، وكذلك الاستشارات الطبية الخاصة من قبل بعض المستشفيات تخفيضات من شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة بتقديم تخفيضات على تذاكر وحزم السفر لديها، كما ستقدم بعض شركات الشحن تخفيضات على شحن السيارات، وسيكون هناك ركن خاص لألعاب الأطفال، وغيرها الكثير.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبدأ تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهى الأحد فى عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصى إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب فى الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع فى صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهى أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية عند التصويت فى انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج، وإنما يشترط فقط فى حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى، ومن هم دون 18 عاماً، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت فى هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفى حال الإدلاء بالصوت فى إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه فى مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء فى الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.