شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالتجارة: سنشارك بكل قوة فى الانتخابات لدعم الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه، رئيس النقابة العامة، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف من عمال التجارة على مستوى الجمهورية، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال، بحضور عبد المنعم الجمل،نائب رئيس اتحاد عمال مصر، نائبا عن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، خالد الفقى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، هشام المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، كامل عبد المقصود، محمد حنفى، كامل النبيرى أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر وعددا من القيادات العمالية والعاملين بالتجارة.

وقال محمد عبد ربه، إن النقابة العامة لعمال التجارة هى أحد أهم النقابات العمالية المؤثرة بالمجتمع المصرى، حيث أن التجارة هى عصب الاقتصاد ومن قديم الأزل كان وما زال ابناء مصر بارعون فى التجارة، وتضم النقابة العامة لعمال التجارة عددا كبيرا فى عضويتها من عمالة منتظمة وغير منتظمة تسعى النقابة العامة دائما على مد الحماية الاجتماعية لهم وحفظ حقوقهم لتوفير حياة كريمة لهم.

وقدم رئيس عمال التجارة الشكر للحضور قائلا: اشكر لكم سعيكم اليوم لحضور مؤتمرنا " فى حب الرئيس " فقد جئتم ملبيين لنداء الوطن تقفون خلف نقابتكم فى قرارها بدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر لفترة رئاسية اخرى جديدة ولم يكن هذا من فراغ بل من مسيرة عظيمة قادها الرئيس للبناء والإعمار والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال عشرة سنوات لم تكن فيها الأمور سهلة، ولا يسيرة بل كانت مسيرة مليئة بالتحديات والصعاب فكانت دولة غير مستقرة تتلقى الحروب والمؤامرات من اهل الشر، ولكن بعزيمة الرجال واخلاصهم وصبرهم تخطينا الصعاب وحققنا الاستقرار وبدأنا مشوار الاصلاح والتنمية واقتربنا من مرحلة جنى الثمار.

وتابع عبد ربه، قائلا: "علشان كده جينا كلنا النهاردة نقولك يا ريس إحنا معاك وواثقين فيك وهنكمل وياك المشوار، علشان مسبتناش لوحدنا نواجه أهل الشر، علشان حطيت رقبتك على كتفك فداءا لينا، علشان كل شهيد ضحى بدمه لاجل نعيش، علشان رجعت لمصر هيبتها ومكانتها ووقفت جنب اخواتنا فى فلسطين حتى لو هنقسم اللقمة سوا، احنا جينا كلنا النهاردة علشان نقولك يا ريس احنا بنحبك، وهننزل عشانك وهنشارك بكل قوه فى الانتخابات وهنخلى مصر صورتها حلوة قدام العالم كله".

واكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال، نقيب العاملين بالبناء والأخشاب، على أهمية الدعم للرئيس السيسى، والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التى تحققت تحت قيادته ودوره فى تحقيق الأمن والاستقرار فى مصر وفى المنطقة العربية، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالى غزة، وحث العمال على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن دور العاملين بالتجارة دور وطنى لا يقل عن غيرة من الشعب المصرى.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التى تنظمها النقابة العامة للتجارة بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس فى كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتى تمر بها البلاد والمنطقه، ودعم وتأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية فى خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.