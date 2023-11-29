شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة عابدين التعليمية تكرم 5 طلاب من حفظة القرآن الكريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة عابدين التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة مسابقة لحفظة القرأن الكريم، "المسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية" للعام 2023 / 2024، على مستوى إدارة عابدين التعليمية تحت رعاية الدكتورة سامية علام، مدير ادارة عابدين التعليمية وتوجية، اللغة العربية بالإدارة، وعبد الناصر عبد المنعم الموجه الأول للغة العربية والتربية الإسلامية، وذلك بمدرسة عابدين الثانوية بنات التاريخ.

وتم تكريم 5 طلاب وطالبات، وهم مريم أحمد السعيد، لبنة محمد إبراهيم، وعمر محمد شعبات، وحمزة علاء الدين ، ونورين علاء الدين معيد، بإشراف موجه اللغة العربية محمد على عطوة ، وسوسن سيد على، الموجهة.

وفى سياق آخر، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ضرورة تفعيل البرامج العلاجية لضعاف القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية للصفوف من الرابع والخامس السادس من المرحلة الابتدائية، مشددة علي مديرى المدارس الرسمي والعربي بحصر أسماء وأعداد ضعاف القراءة والكتابة للصفوف من الرابع للسادس، ومتابعة تفعيل المدارس للخطة العلاجية حتى قبيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



تكريم-5-طلاب



حفظه-القرأن-الكريم



تكريم الطلاب



جانب من التكريم



حفظه القرآن



حفظه-القرأن الكريم