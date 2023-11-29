شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ركائز رئيسية لأجندة العمل الرئاسية لمؤتمر COP28 فى الإمارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد أجندة العمل الرئيسية لقمة المناخ، التى تنطلق غدا، الخميس، من الإمارات وتستمر حتى يوم 12 ديسمبر 2023 ، بمشاركة 70 ألف شخص من 198 دولة الموقعين على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ على 4 ركائز رئيسية، وهى تسريع عملية تحول الطاقة، وإصلاح تغير المناخ، والتركيز على الطبيعة والحياة وسبل العيش، وتعزيز الشمولية للجميع، وتسترشد أجندة عملها على إبقاء درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فى متناول اليد، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

ولتحقيق ذلك، طورت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف خطة عملها المكونة من أربع ركائز أساسية، تدور التتبع السريع لانتقال عادل ومنظم للطاقة، وإصلاح تمويل المناخ، والتركيز على الناس والطبيعة والحياة وسبل العيش، وتعزيز الشمولية.

تضم أجندة العمل عدة موضوعات فى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، حيث اتخذت رئاسة COP28 نهجا مبتكرا وشاملا لبرنامج COP28 الذي يستمر لمدة أسبوعين. وهذه هي الرئاسة الأولى التي تعقد مشاورة مفتوحة بشأن المجالات المواضيعية والتسلسل. يسلط البرنامج الضوء على القطاعات والموضوعات التي أثارها أصحاب المصلحة مرارًا وتكرارًا خلال المشاورات، بما في ذلك البرامج السنوية لجدول أعمال مؤتمر الأطراف مثل الطاقة والتمويل، والموضوعات الأساسية الجديدة مثل الصحة والتجارة والإغاثة والانتعاش والسلام.

تشمل اجندة الأيام المواضيعية على مدار أيام المؤتمر على أربعة محاور شاملة أيضا، لدعم التنفيذ الفعال والمترابط: التكنولوجيا والابتكار، والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية والتمويل.

وتعمل رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالتعاون مع النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب وأصحاب الهمم والجهات الفاعلة دون الوطنية والمنظمات الدينية لضمان إدراج مساهماتهم في جميع البرامج والنتائج،

وسيستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أيضًا عددا من البرلمانيين ورؤساء البلديات والقادة المحليين.

جدير بالذكر أنه لعبت رئاسة COP28 دورًا رائدًا في الاستعدادات للقمة، حيث حشدت الدول في جميع أنحاء العالم لرفع طموحاتها، وتقديم وعود جديدة والوفاء بالوعود القديمة.