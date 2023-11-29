شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى الكويتى: حالة الأمير نواف الأحمد الصحية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى بأن حالة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصحية مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأهاب الديوان الأميرى بالجميع تحرى الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية مبتهلين إلى البارئ جل وعلا أن يمن على الأمير بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

يذكر أن الديوان الأميرى فى الكويت أعلن عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

وصرّح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى صباح هذا اليوم إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.