شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: خالص تقديرى لمصر على دورها فى دخول المساعدات إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن 111 موظفا بالأمم المتحدة قتلوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، متابعا: "أعرب عن تقديري للحكومة المصرية التي جعلت دخول المساعدات إلى قطاع غزة واقعا ملموسا".

وأضاف خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع فى غزة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أهل غزة فى كارثة إنسانية لا سابق لها".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "يجب تطبيق حل الدولتين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ونحتاج إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في غزة".