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جوتيريش: خالص تقديرى لمصر على دورها فى دخول المساعدات إلى قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن 111 موظفا بالأمم المتحدة قتلوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، متابعا: "أعرب عن تقديري للحكومة المصرية التي جعلت دخول المساعدات إلى قطاع غزة واقعا ملموسا". 

 

وأضاف خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع فى غزة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أهل غزة فى كارثة إنسانية لا سابق لها".

 

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "يجب تطبيق حل الدولتين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ونحتاج إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في غزة".

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