شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية.

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

جوتيريش: خالص تقديرى لمصر على دورها فى دخول المساعدات إلى قطاع غزة

قال انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن 111 موظفا بالأمم المتحدة قتلوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، متابعا: "أعرب عن تقديري للحكومة المصرية التي جعلت دخول المساعدات إلى قطاع غزة واقعا ملموسا".

لو من عين شمس وشغلك فى الجيزة.. كيف تنتخب بطريقة الوافدين فى أقرب لجنة

حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، طريقة اقتراع الوافدين بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، سواء كانت عملية الاقتراع بلجان خاصة بهم أو بكشوف خاصة بكافة اللجان الفرعية، فأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية.

مصر فى انتظار تصويت 3.5 مليون طالب جامعى بالانتخابات الرئاسية.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مصر فى انتظار تصويت 3.5 مليون طالب جامعى"، استعرض خلاله الحملة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار "شارك الكلمة كلمتك"، وتستهدف تنفيذ نحو 170 لقاء توعية بالمحافظات، من أجل حث الشباب للمشاركة الإيجابية بهذا الاستحقاق الانتخابي باعتباره مسئولية وطنية ملقاة علي عاتق المصريين، حيث تعقد اللقاءات بكل المحافظات بالإضافة الى نشر اللافتات والملصقات التى تهدف الى توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية وحثهم على الفاعلية والإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المتحدة للخدمات الإعلامية تنجح فى استعادة صفحات برنامج "فى المساء مع قصواء"

نجحت إدارة التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية فى "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، فى استعادة واسترجاع الصفحة الرسمية والمنصات الإلكترونية الخاصة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" ومقدمته الإعلامية "قصواء الخلالى"، والذي يتم عرضه على قناة cbc العامة التابعة للشركة، والتى كان قد تم التعدّى؛ في موقع "فيس بوك" ومواقع أخرى للتواصل الاجتماعى مملوكة لشركة "ميتا"، وذلك عقب نشر الإعلامية وفريق البرنامج بيانًا رفضوا وأدانوا فيه "القمع الإلكترونى"، الذى تعرّض له البرنامج، من حذفٍ كامل للبث المباشر على الموقع الإلكترونى عبر "فيس بوك"، وحجبه تمامًا، وذلك بعد اشتباكها مباشرةً، على الهواء مع أحد المسئولين الدوليين، حول حماية حياة المدنيين الفلسطينين وانسحابه من الحوار، ما ترتب عليه؛ استعراض القوة الإلكتروني، الذي أدى لحذف البث المباشر كاملًا لأول مرة وعدم عودته، وحذف البيان الاستنكارى الذي تم نشره للمطالبة بالحرية الصحفية الإلكترونية، وإدانة التعدّى على المنصات الخاصة بمقدمة البرنامج وبالبرنامج، في سلسلة إجراءاتٍ قمعيةٍ مُقيّدةٍ للحريّات الإلكترونية.

قواعد إرشادية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. شاهد أبرزها

بث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من تقديم جرمين شلبى، والتي استعرض خلالها أنه أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القواعد الاسترشادية فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة لغلق باب التصويت فى اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية.

الهلال الأحمر بجنين: قوات الاحتلال قطعت الطرق أمام الإسعاف ومنعتها من الوصول

قال الدكتور محمود السعدى، مدير إسعاف الهلال الأحمر بجنين، إن قوات الاحتلال قطعت الطرق أمام سيارات الإسعاف ومنعتها من الوصول للمخيم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

الديوان الأميرى الكويتى: حالة الأمير نواف الأحمد الصحية مستقرة

صرح الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى بأن حالة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصحية مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

سامح شكرى: لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال لقاء المجموعة الوزارية العربية/الإسلامية مع رئيس مجلس الأمن، وزير خارجية الصين، أن تواجد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن تقديرا للرئاسة الصينية لمجلس الأمن ومواقف الصين الداعمة للمبادئ.

زيزو يغازل جماهير الزمالك قبل مباراة فيوتشر

حرص أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك على نشر صورة تجمعه مع جمهور القلعة البيضاء أثناء تواجده فى المدرجات بإحدى المباريات، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك وفيوتشر بالجولة السابعة من بطولة دورى nile.

ممثلة إسرائيلية: تقدمت بطلب تنازل عن جنسيتى بعد العدوان على غزة

تنازلت الممثلة وصانعة الأفلام يولا بينيفولسكى عن جنسيتها الإسرائيلية، وأعلنت عن الخبر من خلال فيديو على حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، والذى صرحت من خلاله قائلة: "أهلا بالجميع، اسمى يولا، وأنا ممثلة وصانعة أفلام في تورنتو، وانا أيضا أحمل الجنسية الإسرائيلية، وتركت إسرائيل منذ 23 عاما، وأعيش في كندا منذ ذلك الحين".

الأزهر: ذكرى تقسيم فلسطين أبشع الذكريات فى التاريخ الإنسانى الحديث

ذكر الأزهر العالم كله بذكرى مريرة تحل اليوم؛ ذكرى تقسيم فلسطين، مؤكدًا أنها ستظل أسوأ الذكريات وأمرها في التاريخ الإنساني الحديث، وأنها تأتي هذا العام في ظروف شديدة الألم والقسوة عانى منها ولا يزال يعاني الشعب الفلسطيني ولأكثر من 50 يومًا من إبادة جماعية وتهجير قسرى، ومنع الغذاء والدواء والمياه، وقطع الكهرباء والإنترنت، واستهداف المدنيين في المستشفيات والمساجد والكنائس وأماكن إيواء النازحين، وقتل لأكثر من ستة آلاف طفل وأكثر من خمسة آلاف امرأة.

11 ديسمبر موعدًا نهائيًا لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2023 بالمغرب

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي اليوم الأربعاء أن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 سيُقام يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

الرئيس السيسى يتابع مستجدات الوضع الاقتصادى فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

الهيئة الوطنية تحدد نموذج 11 باللجان لتصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية.